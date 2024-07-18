(Маркова) Мария Ефимовна
Место рожденияг. Петергоф, Петроградская губерния
Дата рождения08.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1918
Отец: Марков Ефим Сергеевич
Мать: ?
Бракосочетание
29.01.1936
Рождение ребёнка
07.03.1936
Сын: Петроченко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Петроченко Александр Александрович
Развод
23.09.1939
Бракосочетание
11.09.1941
Рождение ребёнка
16.04.1942
Дочь: (Зернова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Зернов Иван Александрович
Бракосочетание
25.05.1946
Рождение ребёнка
21.03.1948
Сын: Гусев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович
Бракосочетание
03.05.1961
Смерть
Неизвестно