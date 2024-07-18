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(Маркова) Мария Ефимовна

Место рождения

г. Петергоф, Петроградская губерния

Дата рождения

08.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1918

Отец: Марков Ефим Сергеевич

Мать: ?

Бракосочетание
29.01.1936

Муж: Петроченко Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1936

Сын: Петроченко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Петроченко Александр Александрович

Развод
23.09.1939

Муж: Петроченко Александр Александрович

Бракосочетание
11.09.1941

Муж: Зернов Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1942

Дочь: (Зернова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Зернов Иван Александрович

Бракосочетание
25.05.1946

Муж: Гусев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1948

Сын: Гусев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Федорович

Бракосочетание
03.05.1961

Муж: Соколов Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно

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