Бернс Маркус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернс Маркус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1995

Отец: Бернс Маркус

Мать: Бернс Ольга

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