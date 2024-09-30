Мейер (Синтонен) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения30.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
10.10.1896
Дочь: (Мейер) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
25.03.1900
Сын: Мейер Иван Иосифович
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
02.01.1907
Дочь: Мейер (Мейер) Софья Иосифовна
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
23.03.1910
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: (Мейер) Хильда Иосифовна
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: (Мейер) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович
Смерть
Неизвестно