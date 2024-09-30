Мейер (Синтонен) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Синтонен) Елизавета Павловна

Место рождения

Славянка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Славянка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейер Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
10.10.1896

Дочь: (Мейер) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.03.1900

Сын: Мейер Иван Иосифович

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.01.1907

Дочь: Мейер (Мейер) Софья Иосифовна

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1910

Сын: Мейер Тойво Иосифович

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: (Мейер) Хильда Иосифовна

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: (Мейер) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Мейер Иосиф Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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