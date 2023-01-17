Апрелов Герасим
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Ткачева Фекла Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Дочь: Дронова Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Вычислено 1893 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно