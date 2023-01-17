Апрелов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелов Герасим

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Место рождения

Славино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Славино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Ткачева Фекла Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Дочь: Дронова Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Вычислено 1893 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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