Юнак Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнак Иван Харитонович

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Место рождения

с. Веремиевка, Полтавская область, Украина

Дата рождения

19.03.1918

Дата смерти

31.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Веремиевка, Полтавская область, Украина
Место жительства
По 1941
Глухов, Сумская область, Украина
Место жительства
С 1954 по 1961
Днепропетровск (ныне г. Днепр), Украина
Место жительства
С 1961 по 1985
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1985
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Киевская область
Смерть
31.07.1995
Москва, город федерального значения Москва
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