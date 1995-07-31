Юнак Иван Харитонович
Место рожденияс. Веремиевка, Полтавская область, Украина
Дата рождения19.03.1918
Дата смерти31.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Веремиевка, Полтавская область, Украина
Место жительства
По 1941
Глухов, Сумская область, Украина
Место жительства
С 1954 по 1961
Днепропетровск (ныне г. Днепр), Украина
Место жительства
С 1961 по 1985
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1985
Место жительства
Неизвестно
Киевская область
Смерть
31.07.1995