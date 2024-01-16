Чупров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупров Петр

Место рождения

д. Чукчинская

Дата рождения

1895

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Чупров Иосиф

Мать: Чупрова Матрена

д. Чукчинская
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чупров Сын

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Чупров Ананий

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Чупров Григорий

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Чупров Иван

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуров Дочь

Мать ребёнка: Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
Прокурор
Смерть
После 1917
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