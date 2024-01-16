Чупров Петр
Место рожденияд. Чукчинская
Дата рождения1895
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Чупров Иосиф
Мать: Чупрова Матрена
д. Чукчинская
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Чупров Ананий
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Чупров Григорий
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Чупров Иван
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуров Дочь
Мать ребёнка: Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
Прокурор
Смерть
После 1917