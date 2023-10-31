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Казаков Анатолий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Поликарп Поликарпович

Мать: Казакова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
19.06.1946

Дочь: Карлова Александра Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Лебяжье, Кировская область
Рождение ребёнка
23.02.1951

Дочь: Лебедева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Павел Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Арест
Неизвестно
Сидел в тюрьме 10 лет за случайно порвавшуюся киноплёнку
Смерть
23.02.1985
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