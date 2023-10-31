Казаков Анатолий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1946
Дочь: Карлова Александра Анатольевна
Лебяжье, Кировская область
Рождение ребёнка
23.02.1951
Дочь: Лебедева Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Павел Анатольевич
Арест
Неизвестно
Сидел в тюрьме 10 лет за случайно порвавшуюся киноплёнку
Смерть
23.02.1985