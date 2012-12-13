Карлова (Холкина) Александра Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлова (Холкина) Александра Анатольевна

Карлова (Холкина) Александра Анатольевна

Место рождения

Лебяжье, Кировская область

Дата рождения

19.06.1946

Дата смерти

13.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946

Отец: Казаков Анатолий Поликарпович

Мать: не указана

Лебяжье, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1967

Дочь: Аникина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Карлов Виктор Алексеевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1973

Дочь: Лёзина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Карлов Виктор Алексеевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
13.12.2012
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close