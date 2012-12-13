Карлова (Холкина) Александра Анатольевна
Место рожденияЛебяжье, Кировская область
Дата рождения19.06.1946
Дата смерти13.12.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946
Отец: Казаков Анатолий Поликарпович
Лебяжье, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1967
Дочь: Аникина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Карлов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.1973
Дочь: Лёзина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Карлов Виктор Алексеевич
Смерть
13.12.2012