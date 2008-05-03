Bogdanoff William Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bogdanoff William Michael

Место рождения

Los Angeles, California

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

03.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: Bogdanoff William Michael

Мать: Bogdanoff Betty Jean

Los Angeles, California
Рождение ребёнка
22.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Los Angeles, California
Место жительства
Неизвестно
Whittier, California
Смерть
03.05.2008
Whittier, Los Angeles, California, USA
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