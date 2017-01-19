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Ячевский Лев Константинович
Ячевский Лев Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Ячевский Константин Николаевич
1983 г.р.
Мать
Ячевская (Васильева) Ольга Владиславовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2017
Отец:
Ячевский Константин Николаевич
Мать:
Ячевская Ольга Владиславовна
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