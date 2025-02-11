Учаев Павел Муж
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Учаева (Филькин) Нина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Учаев АнатолийНеизвестно г.р.
Учаев ВладимирНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Учаев Владимир
Мать ребёнка: Учаева (Филькин) Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Учаев Анатолий
Мать ребёнка: Учаева (Филькин) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно