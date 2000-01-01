Сазонова (Пахомова) Генриета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Пахомова) Генриета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1983

Дочь: Бабошина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Сазонов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1987

Сын: Сазонов Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Сазонов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Владимир Николаевич

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