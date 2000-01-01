Сазонова (Пахомова) Генриета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1983
Дочь: Бабошина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Сазонов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1987
Сын: Сазонов Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Сазонов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно