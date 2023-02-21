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Бабошина (Сазонова) Светлана Владимировна
Бабошина (Сазонова) Светлана Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1983
Пол
Женский
Отец
Сазонов Владимир Николаевич
1964 г.р.
Мать
Сазонова (Пахомова) Генриета
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983
Отец:
Сазонов Владимир Николаевич
Мать:
Сазонова Генриета
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