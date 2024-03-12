Юхлымов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮхлымов Иван

Юхлымов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Юхлымов Пётр

Мать ребёнка: ?

д. Мозямы Берёзовского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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