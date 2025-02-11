Филатов Николай Григорьев 25.05.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Филатов Николай Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.05.1866, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умер 1940, Орша, Оршанский район, Витебская область

Отец
Филатов ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Филатов Вячеслав Николаевич1896 г.р.
Платонова (Филатова) Анна Николаевна1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1866

Отец: Филатов Григорий

Мать: не указана

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Евгений

Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молочинская (Филатова) Мария (Маруся)

Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания

Рождение ребёнка
1896

Сын: Филатов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания

Юрцево, Оршанский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Платонова (Филатова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания

Россия

Смерть
1940
Орша, Оршанский район, Витебская область

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