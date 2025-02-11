Филатов Николай Григорьев
мужской, родился 25.05.1866, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умер 1940, Орша, Оршанский район, Витебская область
ОтецФилатов ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Филатов Вячеслав Николаевич1896 г.р.
Платонова (Филатова) Анна Николаевна1905 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1866
Отец: Филатов Григорий
Мать: не указана
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Евгений
Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молочинская (Филатова) Мария (Маруся)
Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания
Рождение ребёнка
1896
Сын: Филатов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания
Юрцево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Платонова (Филатова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Филатова (Станкевич) Стефания
Россия
Смерть
1940
Орша, Оршанский район, Витебская область