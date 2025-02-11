Мочалкин Дмитрий Васильевич
мужской, родился 13.05.1908, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 30.10.1975, Ургенч, Узбекская ССР, СССР
ОтецМочалкин Василий ФеоктистовичОколо 1885 г.р.
МатьМочалкина (Мочалкин) Евдокия ЛипновнаОколо 1885 г.р.
Супруги
Мочалкина (Келасьева) Пелагея Алексеевна06.10.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.10.1975
Ургенч, Узбекская ССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Ургенч, Узбекская ССР, СССР