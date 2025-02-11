Мочалкин Дмитрий Васильевич 13.05.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Мочалкин Дмитрий Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.05.1908, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 30.10.1975, Ургенч, Узбекская ССР, СССР

Отец
Мочалкин Василий ФеоктистовичОколо 1885 г.р.
Мать
Мочалкина (Мочалкин) Евдокия ЛипновнаОколо 1885 г.р.
Супруги
Мочалкина (Келасьева) Пелагея Алексеевна06.10.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908

Отец: Мочалкин Василий Феоктистович

Мать: Мочалкина (Мочалкин) Евдокия Липновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина (Келасьева) Пелагея Алексеевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.10.1975
Ургенч, Узбекская ССР, СССР

Похороны
Неизвестно
Ургенч, Узбекская ССР, СССР

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