Черненко Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Черненко Сергей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Черненко Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-K?i=414&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1842