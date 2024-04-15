Черненко Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Григорий Сергеевич

Черненко Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Черненко Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Черненко Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Авдотья Герасимовна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-K?i=414&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close