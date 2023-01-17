Гантимурова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гантимурова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Гантимурова Сафронова Дарья Дионисьевна

Отец ребёнка: Гантимуров Дионисий Исаакович

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гантимуров Дионисий Исаакович

Смерть
Неизвестно
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