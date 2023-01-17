Василий Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: Ерофей Герасимов
Мать: не указана
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Военная служба
С 1773
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Дмитриева
Смерть
Неизвестно