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Василий Ерофеев

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Ерофей Герасимов

Мать: не указана

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Военная служба
С 1773
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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