Матрена Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Матрена Иванова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Клочков Федор Степанов1854 г.р.
Дети
Дарья Федорова24.03.1877 г.р.
Екатерина Федорова1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Федор Степанов

Метрическая книга 1870-1881

Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: (Клочкова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
29.01.1885

Дочь: Аксинья Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
05.04.1889

Сын: Клочков Степан Федоров

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Романова (Клочкова) Надежда Федорова

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Клочков Николай Федоров

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1895

Сын: Клочков Петр Федоров

Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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