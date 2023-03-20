Матрена Иванова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Клочков Федор Степанов1854 г.р.
Дети
Дарья Федорова24.03.1877 г.р.
Екатерина Федорова1878 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: (Клочкова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
29.01.1885
Дочь: Аксинья Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
07.06.1887
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
05.04.1889
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Романова (Клочкова) Надежда Федорова
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
08.05.1893
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Клочков Петр Федоров
Отец ребёнка: Клочков Федор Степанов
Смерть
Неизвестно