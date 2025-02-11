Кудряшов Петр Марков
мужской, родился 14.08.1894, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.04.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Марк Незаконнорожденный Макаров21.03.1867 г.р.
МатьКудряшова Татьяна Сергеева09.11.1870 г.р.
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Рождение
14.08.1894
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.04.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область