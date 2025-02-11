Кудряшов Петр Марков 14.08.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Петр Марков

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.08.1894, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.04.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Марк Незаконнорожденный Макаров21.03.1867 г.р.
Мать
Кудряшова Татьяна Сергеева09.11.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1894

Отец: Кудряшов Марк Незаконнорожденный Макаров

Мать: Кудряшова Татьяна Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.04.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: дифтеритом

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