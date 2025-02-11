Константин Михеев До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Константин Михеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1840, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Агафья Константинова1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья Константинова

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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