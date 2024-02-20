Аягут Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
с. Красная-Поляна, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делялова Мария
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно