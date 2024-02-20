Аягут Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аягут Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Аягут Харитон Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884

Сын: Аягут Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Аягут Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

с. Красная-Поляна, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Аягут Николай Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делялова Мария

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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