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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Аягут Алексей
с. Красная-Поляна, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Делялова Мария
Отец ребёнка: Аягут Алексей
Смерть
Неизвестно