? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Аягут Харитон Алексеевич

Отец ребёнка: Аягут Алексей

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884

Сын: Аягут Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Аягут Алексей

Рождение ребёнка
1893

Сын: Аягут Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Аягут Алексей

с. Красная-Поляна, Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Аягут Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Аягут Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Делялова Мария

Отец ребёнка: Аягут Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close