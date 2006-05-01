Школьник (Гойхман) Ханна (Анна) Анчелевна
Место рожденияс. Снитково, Меркуловецкий район
Дата рождения20.04.1929
Дата смерти?.05.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929
Отец: Гойхман Аншил (Аншел Анчел Антон) (Аншел, Анчел, Антон) Бен Мойше Акоен
с. Снитково, Меркуловецкий район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2006
г. Воронеж, Российская Федерация