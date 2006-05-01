Школьник (Гойхман) Ханна (Анна) Анчелевна 20.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Школьник (Гойхман) Ханна (Анна) Анчелевна

Место рождения

с. Снитково, Меркуловецкий район

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

?.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: Гойхман Аншил (Аншел Анчел Антон) (Аншел, Анчел, Антон) Бен Мойше Акоен

Мать: Гойхман (Бронфман) Симха (Сима) Бенционовна

с. Снитково, Меркуловецкий район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2006
г. Воронеж, Российская Федерация

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