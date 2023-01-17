Кондрашова Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1796
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кондрашов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Кондрашов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Смерть
Неизвестно