Козмина (Никифорова) Анна Власовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1821 ст.
Бракосочетание
05.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.
Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина-Скрюченкова (Иванова) Стефанида Харитоновна
Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1847 ст.
Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина (Иванова) Марина Харитоновна
Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.
Сын: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Иван Харитонович
Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.
Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина (Иванова) Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович
Смерть
Неизвестно