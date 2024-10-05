Козмина (Никифорова) Анна Власовна 01.02.1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Козмина (Никифорова) Анна Власовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.02.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1821 ст.

Отец: Козмин-Коновалов Влас Никифорович

Мать: Яковлева (Емельянова) Ксения Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1840 ст.

Муж: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.

Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина-Скрюченкова (Иванова) Стефанида Харитоновна

Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1847 ст.

Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина (Иванова) Марина Харитоновна

Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.

Сын: Яковлев-Потапов-Никитин-Скрюченков (Иванов) Иван Харитонович

Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.

Дочь: Яковлева-Потапова-Никитина (Иванова) Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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