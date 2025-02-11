(Блинкова) Фёкла Петрова 23.09.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

(Блинкова) Фёкла Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.09.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.09.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Блинков Пётр Алексеев1852 г.р.
Мать
Блинкова (Земцова) Зоя Михайлова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1873

Отец: Блинков Пётр Алексеев

Мать: Блинкова (Земцова) Зоя Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.09.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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