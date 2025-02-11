(Блинкова) Фёкла Петрова
женский, родилась 23.09.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.09.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБлинков Пётр Алексеев1852 г.р.
МатьБлинкова (Земцова) Зоя Михайлова1853 г.р.
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Рождение
23.09.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.09.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область