(Юртаева) Марина Самсонова
женский, родилась 12.02.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЮртаев Самсон Филиппович1850 г.р.
МатьЮртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
14.02.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно