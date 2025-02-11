(Юртаева) Марина Самсонова 12.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Юртаева) Марина Самсонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.02.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Юртаев Самсон Филиппович1850 г.р.
Мать
Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876

Отец: Юртаев Самсон Филиппович

Мать: Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
14.02.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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