Нормайка Камаева 1664 — найти родственников по фамилии на Familio

Нормайка Камаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1664, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
КамайДо 1646 г.р.
Супруги
Пуряска Атеганов1662 г.р.
Дети
Васка Пуряскин1694 г.р.
Гришка Пуряскин1700 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Камай

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуряска Атеганов

Рождение ребёнка
1694

Сын: Васка Пуряскин

Отец ребёнка: Пуряска Атеганов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1700

Сын: Гришка Пуряскин

Отец ребёнка: Пуряска Атеганов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.