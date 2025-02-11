Нормайка Камаева
женский, родилась 1664, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКамайДо 1646 г.р.
Супруги
Пуряска Атеганов1662 г.р.
Дети
Васка Пуряскин1694 г.р.
Гришка Пуряскин1700 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Камай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуряска Атеганов
Рождение ребёнка
1694
Сын: Васка Пуряскин
Отец ребёнка: Пуряска Атеганов
Рождение ребёнка
1700
Сын: Гришка Пуряскин
Отец ребёнка: Пуряска Атеганов
Смерть
Неизвестно