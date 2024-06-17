Смирнов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Смирнов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно