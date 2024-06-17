Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил

Место рождения

Труденево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Труденево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Труденево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: не указана

Труденево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Труденево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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