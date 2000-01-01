Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Копытин Андрей Юрьевич
Копытин Андрей Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Мужской
Отец
Копытин Юрий Викторович
1945 г.р.
Мать
Копытина (Ананьина) Валентина Борисовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Копытин Юрий Викторович
Мать:
Копытина Валентина Борисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия