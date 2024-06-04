Богатов Филипп Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богатов Ефим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1803
Дочь: (Богатова) Феврония Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1803