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Богатов Филипп Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатов Ефим

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1801

Сын: Богатов Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1803

Дочь: (Богатова) Феврония Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1803

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