Фита Илья Кириллович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1798
Отец: Фита Кирилл Саввич
Мать: Фита Кириакия
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фита Павел Ильич
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1815
Жена: Фита Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно