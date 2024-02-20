Фита Кириакия
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фита Илья Кириллович
Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1798
Муж: Фита Кирилл Саввич
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фита Петр Кириллович
Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно