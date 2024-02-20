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Фита Кириакия

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фита Илья Кириллович

Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1798

Муж: Фита Кирилл Саввич

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фита Петр Кириллович

Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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