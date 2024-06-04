Кудряшова (Клемешина) Ульяна Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти09.06.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Клемешин Ефим Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1836
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Кудряшова) Домна Васильева
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов
Смерть
09.06.1877
Причина смерти: от старости