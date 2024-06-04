Кудряшова (Клемешина) Ульяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Клемешина) Ульяна Ефимова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

09.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Клемешин Ефим Игнатьев

Мать: Клемешина Авдотья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1836

Муж: Кудряшов Василий Кириллов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Кудряшова) Домна Васильева

Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Кудряшов Данила Васильев

Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кудряшов Семен Васильев

Отец ребёнка: Кудряшов Василий Кириллов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.06.1877
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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