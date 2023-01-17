Кривенко (Калынова) Матрона Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Калынова) Матрона Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кривенко Степан Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1812

Муж: Кривенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кривенко Степан Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривенко Самуил Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
20.08.1816

Сын: Кривенко Васса Петровна

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Антон Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кривенко Илья Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1825

Сын: Кривенко Климентий Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1828

Сын: Кривенко Антоний Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович

Смерть
Неизвестно
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