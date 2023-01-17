Кривенко (Калынова) Матрона Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Бракосочетание
18.02.1812
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
20.08.1816
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
18.06.1825
Сын: Кривенко Климентий Петрович
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
09.07.1828
Сын: Кривенко Антоний Петрович
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Кривенко Петр Самуилович
Смерть
Неизвестно