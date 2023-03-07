Кривенко Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Степан Петрович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кривенко Петр Самуилович

Мать: Кривенко Матрона Игнатьевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
1816
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