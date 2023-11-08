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Осипова Параскева
Осипова Параскева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
После 1757
Пол
Женский
Отец
Иванов Осип
1702 г.р.
Мать
Иванова Евфросинья
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Иванов Осип
Мать:
Иванова Евфросинья
Смерть
После 1757
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