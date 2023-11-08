Осипова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1757

Пол

Женский

Отец

1702 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иванов Осип

Мать: Иванова Евфросинья

Смерть
После 1757
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