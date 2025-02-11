Лев Филиппов
мужской, родился 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова1820 г.р.
ОтецФилипп Матвеев1818 г.р.
Супруги
Анисья Егорова1853 г.р.
Дети
Елена Львова07.07.1872 г.р.
Анастасия Львова06.03.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Место жительства
1858
Бракосочетание
02.07.1871
Жена: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
07.07.1872
Дочь: Елена Львова
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
06.03.1876
Дочь: Анастасия Львова
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Смерть
Неизвестно