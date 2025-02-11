Лев Филиппов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Лев Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова1820 г.р.
Отец
Филипп Матвеев1818 г.р.
Супруги
Анисья Егорова1853 г.р.
Дети
Елена Львова07.07.1872 г.р.
Анастасия Львова06.03.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Филипп Матвеев

Мать: (Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Анисья Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.07.1872

Дочь: Елена Львова

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.03.1876

Дочь: Анастасия Львова

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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