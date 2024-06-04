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Кропачев Михаил Савин

Место рождения

поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

Около 26.04.1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Кропачев Савка Панкратов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кропачев Петр Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кропачев Семен Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Кропачев Анкидин Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 26.04.1755

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