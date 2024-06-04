Кропачев Михаил Савин
Место рожденияпоч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиОколо 26.04.1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Кропачев Савка Панкратов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Кропачев Анкидин Михайлов
Мать ребёнка: не указана