Заяц Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Заяц Николай

Мать: Заяц Анастасия Фёдоровна

Смерть
2012
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