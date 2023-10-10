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Заяц Владимир Николаевич
Заяц Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Дата смерти
2012
Пол
Мужской
Отец
Заяц Николай
1935 г.р.
Мать
Заяц (Пырх) Анастасия Фёдоровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Заяц Николай
Мать:
Заяц Анастасия Фёдоровна
Смерть
2012
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