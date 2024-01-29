Сорокина (Губанова-Рыжова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сорокина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сорокин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сорокин Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сорокин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич