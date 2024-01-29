Сорокина (Губанова-Рыжова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Губанова-Рыжова) Надежда Петровна

Место рождения

Малое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Ильич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сорокина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сорокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сорокин Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сорокин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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