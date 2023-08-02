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Цысь Илларион Петрович

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

21.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899

Отец: Цысь Петр Сидорович

Мать: Цысь Ксения Зиновьевна

Бракосочетание
29.10.1917

Жена: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Цысь) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Цысь Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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