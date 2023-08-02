Цысь Илларион Петрович
Место рождения
Дата рождения21.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899
Отец: Цысь Петр Сидорович
Мать: Цысь Ксения Зиновьевна
Бракосочетание
29.10.1917
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Цысь) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1919
Мать ребёнка: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно