Суженцова Марья Федотовна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Суженцова Марья Федотовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Суженцов Андрей Ефимович1812 г.р.
Дети
Суженцов Михаил Андреевич1830 г.р.
Суженцов Николай Андреевич1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суженцов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Суженцов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1838

Сын: Суженцов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1843

Сын: Суженцов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Суженцова) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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