Суженцова Марья Федотовна
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Суженцов Андрей Ефимович1812 г.р.
Дети
Суженцов Михаил Андреевич1830 г.р.
Суженцов Николай Андреевич1838 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Суженцов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суженцов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Суженцова) Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Суженцов Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно