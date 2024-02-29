Киселев Дементий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Лутков Абрам Зиновьевич
Дементий Кондратьев Киселев - пасынок Абрама Зеновьева Луткова.
Рождение ребёнка
23.05.1822
Дочь: Киселева Феодосия Дементьевна
Мать ребёнка: Киселева Дарья Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно