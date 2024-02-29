Киселев Дементий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Дементий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Лутков Абрам Зиновьевич

Мать: не указана

Дементий Кондратьев Киселев - пасынок Абрама Зеновьева Луткова.
Рождение ребёнка
23.05.1822

Дочь: Киселева Феодосия Дементьевна

Мать ребёнка: Киселева Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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