Чичин Прокофий Акимович
мужской, родился До 1853
умер Неизвестно
Супруги
Чичина Ульяна Яковлева1850 г.р.
Дети
(Чичина) Матрёна Прокофьева01.11.1871 г.р.
(Чичина) Елена Прокофьева06.07.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чичина Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
01.11.1871
Дочь: (Чичина) Матрёна Прокофьева
Мать ребёнка: Чичина Ульяна Яковлева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: (Чичина) Елена Прокофьева
Мать ребёнка: Чичина Ульяна Яковлева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно