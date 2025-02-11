Чичин Прокофий Акимович До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Чичин Прокофий Акимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853

умер Неизвестно

Супруги
Чичина Ульяна Яковлева1850 г.р.
Дети
(Чичина) Матрёна Прокофьева01.11.1871 г.р.
(Чичина) Елена Прокофьева06.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичина Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: (Чичина) Матрёна Прокофьева

Мать ребёнка: Чичина Ульяна Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: (Чичина) Елена Прокофьева

Мать ребёнка: Чичина Ульяна Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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