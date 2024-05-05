Ванюрихин (Ванюрхин) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Иван Федорович

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.06.1905 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905 ст.

Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев

Мать: Ванюрхина София Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
25.06.1941
Ванюрихин Иван Федорович Списки призыва и демобилизации Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата призыв... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Ванюрихин Иван Федорович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинск... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Ванюрихин Иван Федорович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, З... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрихина Евдокия Гавриловна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
ВАНЮРИХИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место п... Показать все
Смерть
?.01.1942
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