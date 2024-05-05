Ванюрихин (Ванюрхин) Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения23.06.1905 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905 ст.
Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев
Мать: Ванюрхина София Макарова
Военная служба
25.06.1941
Ванюрихин Иван Федорович Списки призыва и демобилизации Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата призыв... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Ванюрихин Иван Федорович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинск... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Ванюрихин Иван Федорович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР, З... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ВАНЮРИХИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место п... Показать все
Смерть
?.01.1942