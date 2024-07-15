Михайлова (Тимофеева) Анастасия(Анисья) Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Тимофеева) Анастасия(Анисья) Терентьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.10.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1797 ст.

Отец: Михайлов Терентий Тимофеевич

Мать: Иванова (Клементьева) Марфа Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1822 ст.

Муж: Стефанов (Григорьев) Егор (Георгий) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1823 ст.

Дочь: Григорьева-Стефанова (Петрова) Анна Егоровна-Георгиевна

Отец ребёнка: Стефанов (Григорьев) Егор (Георгий) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1828 ст.

Дочь: Григорьева-Стефанова (Петрова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Стефанов (Григорьев) Егор (Георгий) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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