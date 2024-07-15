Михайлова (Тимофеева) Анастасия(Анисья) Терентьевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1797 ст.
Бракосочетание
05.11.1822 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1823 ст.
Дочь: Григорьева-Стефанова (Петрова) Анна Егоровна-Георгиевна
Отец ребёнка: Стефанов (Григорьев) Егор (Георгий) Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1828 ст.
Дочь: Григорьева-Стефанова (Петрова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Стефанов (Григорьев) Егор (Георгий) Петрович
Смерть
Неизвестно