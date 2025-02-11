(Сюраева) Александра Евфимовна
женский, родилась Около 1907, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.09.1908, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Евфимий Александрович26.03.1881 г.р.
МатьСюраева (Юртаева) Ульяна СавельевнаОколо 1882 г.р.
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Рождение
Около 1907
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.09.1908
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область