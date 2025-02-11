(Сюраева) Александра Евфимовна Около 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сюраева) Александра Евфимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1907, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.09.1908, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Евфимий Александрович26.03.1881 г.р.
Мать
Сюраева (Юртаева) Ульяна СавельевнаОколо 1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Сюраев Евфимий Александрович

Мать: Сюраева (Юртаева) Ульяна Савельевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.09.1908
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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